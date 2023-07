FIRENZE (ITALPRESS) – “Non vedo l’ora che arrivi il 24 luglio per

giocare la prima partita. Sono contenta, sono felice di essere

qui, come tutte le mie compagne, ci stiamo godendo molto questa

bellissima esperienza in un posto che è veramente meraviglioso e

che ci sta offrendo tante sorprese da vedere e da scoprire e sto

vivendo tutto come fossi una giovane alla prima esperienza”. Lo ha dichiarato l’azzurra Cecilia Salvai dal ritiro di Auckland dove la Nazionale italiana femminile sta preparando il debutto nel Mondiale in programma lunedì prossimo contro l’Argentina. “Me la sto godendo ed oltre a lavorare bene sul campo ci stiamo

divertendo anche tanto fuori. Siamo tutte abbastanza spensierate,

quando c’è da lavorare lo si fa ma nel resto del tempo è giusto

svagarsi e liberare la mente” ha aggiunto Salvai.

“Dentro ognuna di noi il sogno di vincerlo penso che ci sia. E’ normale questa cosa, anzi deve esserci perchè può capitarci anche solo una volta nella vita di disputarlo. Di sicuro nessuna di noi pensa solo a partecipare, sarebbe sbagliato” ha aggiunto. “Dentro di noi puntiamo in alto e questo secondo me ci aiuterà molto a fare step by step, ma io sono fiduciosa”.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

