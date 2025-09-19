Azzurre in finale di BJK Cup, Ucraina superata per 2-1

Mandatory Credit: Photo by Canadian Press/Shutterstock (15420137ak) Jasmine Paolini and Sara Errani, of Italy, confer during a doubles tennis match against Leylah Fernandez and Bianca Fernandez, of Canada, at the National Bank Open tennis tournament in Montreal on Wednesday, July 30, 2025. Ten National Bank Montreal, Montreal, Canada - 30 Jul 2025

SHENZHEN (CINA) (ITALPRESS) – L’Italtennis femminile si qualifica per la finale dell’edizione 2025 della Billie Jean King Cup. Sul cemento cinese di Shenzhen, le azzurre dalla ct Tathiana Garbin hanno superato l’Ucraina per 2-1 nella prima semifinale delle Finals. Il punto decisivo è arrivato dal doppio grazie alle olimpioniche in carica Sara Errani e Jasmine Paolini, che hanno liquidato per 6-2 6-3 la formazione composta da Marta Kostyuk e Lyudmyla Kichenok. Il match era in perfetta parità dopo i primi due singolari: Elisabetta Cocciaretto si era arresa per 6-2 6-3 a Marta Kostyuk, Jasmine Paolini si era invece imposta in rimonta per 3-6 6-4 6-4 su Elina Svitolina, che non aveva mai sconfitto in carriera. Le azzurre, campionesse uscenti, sfideranno domenica alle 11 la vincente della seconda semifinale che vedrà domani in campo Stati Uniti e Gran Bretagna.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

