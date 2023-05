FUJAIRAH (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Quarta posizione per l’Italia della spada femminile nella prova a squadre di Coppa del Mondo a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Punti pesanti per il quartetto azzurro del ct Dario Chiadò per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024. Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria e Alberta Santuccio hanno iniziato il proprio tabellone con la vittoria sul Canada per 32 a 29. Il quartetto italiano ha avuto la meglio sulla Svizzera nei quarti di finale con il punteggio di 40-37. In semifinale la squadra del ct Dario Chiadò è stata battuta dalla Francia con il 35-31 raggiungendo la finale per il terzo posto. Nel match per il bronzo, la Polonia ha avuto la meglio sulle azzurre grazie al 38-29. Quarto posto quindi per l’Italia che però conquista punti fondamentali per la Qualifica Olimpica per Parigi 2024. In finale, successo della Francia sulla Corea per 45-29. Si chiude così la tre giorni per l’Italia della spada femminile che ieri aveva visto il bronzo di Gaia Traditi nella competizione individuale.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com