PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Le ragazze dell’Italvolley, dopo aver dominato il girone preliminare e aver vinto ieri sera 3-0 contro la Serbia nei quarti di finale, si preparano per la prima storica semifinale olimpica per i colori azzurri al femminile. La squadra allenata da Julio Velasco è al lavoro in vista della sfida contro la Turchia, in programma domani alla South Paris Arena 1 (alle 20, con diretta RAI 2, Eurosport, DAZN). Danesi e compagne affronteranno nuovamente le campionesse d’Europa, dopo averle battute nella fase a gironi per 3-0. Come più volte ripetuto dal ct azzurro, però, si tratterà di un’altra sfida, considerato che in palio c’è l’accesso alla finale per la medaglia d’oro e soprattutto perchè nella scorsa partita la squadra di Daniele Santerelli non si era di certo espressa al massimo delle sue potenzialità.

L’Italia si presenta all’appuntamento forte delle prestazioni molto positive offerte nelle precedenti gare: una squadra compatta che nei momenti di bisogno ha potuto contare anche sul fondamentale contributo di chi è entrato a partita in corso.

Oltre che nel recente match olimpico, Italia e Turchia si sono affrontate in stagione ad Antalya nella prima settimana della VNL: match vinto dalle azzurre per 3-1. Alle Olimpiadi, invece, l’altro precedente risale ai Giochi di Tokyo, quando Bosetti e compagne s’imposero per 3-1.

In casa azzurra a parlare dopo la vittoria contro la Serbia sono state Monica De Gennaro ed Ekaterina Antropova. Per il libero, alla sua quarta olimpiade (dopo quelle del 2012, del 2016 e del 2020): “Tutte noi siamo davvero molto felici per la partita di ieri, finalmente ce l’abbiamo fatta a superare questo quarto di finale, che purtroppo nelle altre Olimpiadi c’era sempre stato fatale. Siamo consapevoli di aver fatto qualcosa di storico, però non ci vogliamo fermare e come abbiamo detto dall’inizio del torneo dobbiamo continuare a ragionare una partita alla volta.

Insieme stiamo molto bene e penso che questo sia uno dei nostri punti di forza, per superare le difficoltà è fondamentale essere un gruppo solido e coeso”.

“Tutte abbiamo un obiettivo comune da raggiungere. Questa di Parigi è la mia quarta Olimpiade e voglio godermela sino alla fine, cercando di prolungare il più possibile la nostra avventura. Nelle precedenti partite chiunque è entrata in campo ha fornito un contributo significativo e credo che questo sia un ottimo segnale, vuol dire che ogni giocatrice si sta mettendo a disposizione della squadra. In un torneo di altissimo livello e difficile come questo, i momenti complicati possono sempre capitare e per uscirne c’è bisogno dell’aiuto di tutte.

Domani mi aspetto sicuramente una partita diversa da quella del girone, la Turchia contro la Cina ha disputato una gran partita, mettendo in mostra le proprie qualità. Noi dovremo essere brave ad aggredirle, senza però perdere lucidità e pazienza”, ha aggiunto la De Gennaro.

A ruota le parole della Antropova: “Vivere l’Olimpiade è un’esperienza bellissima, siamo tutte molto felici di aver raggiunto un traguardo importante come la semifinale. Secondo me abbiamo fatto vedere una bella pallavolo contro una squadra forte come la Serbia e alla fine siamo riuscite a ottenere una vittoria importantissima”. “Sono felice di aver potuto dare il mio contributo, uno dei nostri punti di forza è proprio il saperci aiutare quando serve. Mi viene in mente Gaia (Giovannini ndr.) che è stata importantissima in queste partite. Si vede che nel gruppo c’è un’energia positiva e tanta voglia di andare avanti, basta vedere come facciamo il tifo quando siamo in panchina. Vogliamo farci sentire dalle ragazze in campo e cerchiamo sempre di sostenerle”, ha concluso la russa naturalizzata italiana, opposto della Savino Del Bene.

