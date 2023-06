TBILISI (GEORGIA) (ITALPRESS) – L’Italia del fioretto femminile è sempre sul podio: nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Tbilisi, infatti, il quartetto azzurro del ct Stefano Cerioni ha conquistato un secondo posto prezioso e che dà altri punti pesanti nel percorso di qualifica olimpica verso Parigi 2024. Martina Favaretto, reduce dal trionfo nella gara individuale di ieri, Alice Volpi, Francesca Palumbo e Martina Batini (al debutto quest’anno tra le titolari) hanno firmato un ottimo argento sulle pedane georgiane, fermandosi solo a quattro stoccate dal successo nella finalissima contro gli Usa (45-41 il risultato per le statunitensi). La cavalcata delle azzurre è cominciata nel tabellone degli ottavi di finale, con un netto 45-19 rifilato alla Romania. Nei quarti, invece, avversaria dell’Italia è stata la Polonia, superata con il risultato di 45-34 in un assalto saldamente condotto, dall’alba al tramonto. Entrata tra le “top 4”, la formazione di Cerioni in semifinale ha combattuto stoccata su stoccata con il Giappone, in un match equilibratissimo. Italiane avanti dopo le prime tre frazioni, sorpasso delle nipponiche che si sono portate avanti fino al penultimo parziale, quando con una super Martina Favaretto, con uno score di 10-1 contro Azuma, ha indirizzato la sfida passando il testimone ad Alice Volpi che ha chiuso sul 45-38 per il team tricolore.In finale, al cospetto degli Usa di Lee Kiefer, le azzurre hanno condotto a lungo il punteggio, ma poco prima dei titoli di coda è stato il quartetto a stelle e strisce a sorpassare e a spuntarla per 45-41. L’Italia delle fiorettiste incassa così il quinto podio in altrettante gare stagionali del circuito di Coppa del Mondo, dopo i successi di Belgrado, Parigi e Il Cairo, e il secondo posto di un mese fa a Plovdiv al debutto in Qualifica Olimpica, da Tbilisi arriva un altro argento importante sulla strada verso Parigi 2024.

