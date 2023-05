ROMA (ITALPRESS) – Dopo la squadra junior è stata la volta delle individualiste senior calcare la pedana della Milli Gymnastics Arena di Baku, palcoscenico del 39° Europeo di ginnastica ritmica. Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e Alexandra Agiurgiuculese, che inizieranno la gara giovedì 18 con le qualificazioni a cerchio e palla, per passare poi a clavette e nastro, sono entrate oggi sul quadrato azero con la grinta e la determinazione proprie delle grandi campionesse. L’Agente delle Fiamme Oro della Polizia di Stato, detentrice del titolo iridato 2022, girerà su tutti e quattro gli attrezzi per ambire alla conquista dello scettro continentale mentre le due avieri dell’Aeronautica Militare daranno il loro contributo per la classifica del team ranking: Baldassarri sarà al nastro mentre Agiurgiuculese a cerchio, palla e clavette. La gara delle individualiste senior, e poi delle squadre, sarà visibile su Rai Sport HD a partire da giovedì dalle ore 17.15 fino alle 19.20 mentre venerdì 19 su Rai Play dalle 10.00 alle 12.00. Sabato poi maratona di finali su Rai Sport a partire dalle 10 del mattino con le 24 migliori individualiste per terminare alle 20.55 con il podio delle squadre. Il programma terminerà con le finali di specialità di domenica dalle 9.55.

– Foto Ufficio Stampa Federginnastica –

(ITALPRESS).

