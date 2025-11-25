PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – A ottobre, l’industria

dell’aviazione civile cinese ha registrato un incremento annuo di

oltre il 20% sia nel traffico passeggeri internazionale che in

quello delle merci.

Per la prima volta nella storia, il volume mensile nazionale di

trasporto aereo di merci e posta ha superato le 900.000

tonnellate, secondo i dati resi noti martedì dall’Amministrazione

dell’Aviazione Civile della Cina.

In ottobre, il giro d’affari totale del traffico di trasporto del

settore ha raggiunto 14,6 miliardi di tonnellate-chilometro, in

aumento del 10,8% su base annua.

Il volume di trasporto passeggeri ha raggiunto 67,84 milioni, con

un incremento del 5,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente, mentre il volume di trasporto di merci e posta è

cresciuto del 13,4% a circa 917.000 tonnellate.

Nei primi dieci mesi, il totale del traffico di trasporto del

settore è aumentato del 10,3% su base annua a 136,63 miliardi di

tonnellate-chilometro. Nel periodo sono stati effettuati circa 650 milioni di viaggi passeggeri, in crescita del 5,3% su base annua, mentre il volume di trasporto di merci e posta è aumentato del 13,9% a 8,31 milioni di tonnellate.

