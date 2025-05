Aveva la foto della vicina sul comodino, 44enne arrestato per stalking e atti persecutori

NAPOLI (ITALPRESS) – Un 44enne è stato arrestato dai carabinieri di Vico Equense per atti persecutori. In casa aveva numerose foto della vicina, una delle quali sul comodino vicino al letto. Le immagini erano state scaricate dai profili social della vicina, divenuta nel tempo un’autentica ossessione.

Dai primi saluti sul pianerottolo, l’uomo nel corso del tempo è passato a incontri sempre più frequenti: a volte suonava alla porta della donna, offrendole mele, limoni o una bottiglia di spumante. Poi l’ha contattata sui social, inviandole messaggi via via più audaci. Sullo zerbino ogni giorno un omaggio differente, rispedito educatamente al mittente. Una rosa rossa o una mimosa sul parabrezza della macchina. L’uomo è uscito allo scoperto dichiarando i suoi sentimenti e non ha desistito neppure di fronte al rifiuto della donna. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo si intratteneva davanti alla porta per ore, sperando di vedere la vicina e attaccare bottone.

Poi ha iniziato a pedinarla quando usciva ma, arrivate le prime minacce, la donna ha deciso di rivolgersi ai carabinieri. I militari si sono appostati poco lontano dalla casa dei due. Quando la donna è uscita, l’uomo l’ha seguita e pedinata per molti metri e, durante il percorso, si è rivolto a lei con apprezzamenti e poi insulti. Il 44enne è stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori. Dalla perquisizione domiciliare è emerso che aveva in casa molte foto della donna stampate e conservate.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).