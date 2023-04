NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Denver e Phoenix sono le prime due semifinaliste della Western Conference. I Nuggets chiudono sul 4-1 la serie contro Minnesota, aggiudicandosi gara 5 per 112-109: a prendersi la scena i soliti Nikola Jokic (tripla doppia con 28 punti, 17 rimbalzi e 12 assist nonostante un 8/29 dal campo) e Jamal Murray (35 punti), rimontando da -13. Fine corsa per i Wolves, a cui non bastano i 29 punti di Edwards (sul ferro il tentativo da 3 alla sirena per spedire il match all’overtime) e i 26 di Towns, oltre alla doppia doppia di Gobert (16 punti e 15 rimbalzi). Denver se la vedrà ora con Phoenix, che mette al tappeto i Clippers al quinto round (136-130) trascinata da un Devin Booker scatenato, soprattutto nel terzo quarto dove realizza 25 dei suoi 47 punti. Nei Suns anche 31 punti di Durant e 21 di Ayton, per i Clippers – privi di Leonard e George – 27 punti di Powell e 20 di Plumlee.

A Est, invece, Trae Young tiene a galla Atlanta che sbanca il TD Garden 119-117 e accorcia sul 2-3 contro Boston. Il 24enne play texano chiude con 38 punti, compresa la tripla della vittoria a 2″8 dalla fine, per 16 punti complessivi nell’ultimo periodo. Con Dejounte Murray squalificato per una partita, Young si carica sulle spalle il peso offensivo degli Hawks, dove si mette in luce anche Collins (22 punti).

Boston – 35 punti per Brown e 19 per Tatum – paga a caro prezzo un quarto quarto dove è stata surclassata con un parziale di 37-25. Per i Celtics un’altra chance di chiudere i conti giovedì notte, con gara 6 che però si giocherà ad Atlanta. Paolo Banchero, intanto, si è aggiudicato nettamente il premio di Rookie dell’anno, collezionando nelle votazioni 494 punti su 500. Il lungo-italo americano degli Orlando Magic ha preceduto Jalen Williams (241 pt) degli Oklahoma City Thunder e Walker Klesser (114 pt) degli Utah Jazz. Prima scelta assoluta allo scorso draft, Banchero ha chiuso la sua prima stagione in Nba a 20 punti, 6.9 rimbalzi e 3.7 assist di media.

