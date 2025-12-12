Autotrasporto, 590 milioni per il rinnovo del parco veicoli

ROMA (ITALPRESS) – Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto interministeriale che avvia il riparto parziale del Fondo per la strategia di mobilità sostenibile. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il provvedimento destina 590 milioni di euro, nel periodo 2027-2031, al rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto iscritte al Registro elettronico nazionale (REN) e all’Albo nazionale degli autotrasportatori.

Si tratta di una misura senza precedenti per entità delle risorse, frutto dell’impegno assunto dal ministro Matteo Salvini con le imprese del settore. L’obiettivo è sostenere la transizione verso mezzi più moderni ed efficienti – elettrici, ibridi o endotermici di ultima generazione – garantendo un approccio concreto e non ideologico, a beneficio dell’intera filiera. Nei prossimi mesi saranno definite le modalità operative per consentire alle imprese di presentare i programmi di rinnovo della flotta e accedere agli incentivi.

