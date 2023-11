Autostrada Castelvetrano-Sciacca, Aricò “Un’opera strategica”

PALERMO (ITALPRESS) - È stato presentato a Palermo, nella sede dell’assessorato regionale delle Infrastrutture e della mobilità, il Dibattito Pubblico per le ipotesi progettuali sulla realizzazione delle opere del macrolotto 1 dell’itinerario Gela-Agrigento-Castelvetrano, dallo svincolo A29 di Castelvetrano a Sciacca Ovest. "Un'opera strategica per la Sicilia, un'opera che costerà tra i 700 milioni e il miliardo di euro. La prima opera che per l'esecuzione della progettazione vedrà un dibattito pubblico su una serie di progetti che verranno esposti alle amministrazioni locali. Finiremo l'anello autostradale che collegherà la Sicilia nei prossimi anni, e siamo molto soddisfatti. Oggi verranno presentati i tre progetti sui quali si terrà poi il confronto pubblico nei vari comuni. Un'opera strategica che riguarda ben tre province, ovvero Caltanissetta, Agrigento e Trapani; un'opera per la quale, rispetto ad altri investimenti in fase di sviluppo in quelle aree, soprattutto su Agrigento Capitale della Cultura, dobbiamo avere massima attenzione. Dopodiché sappiamo che quelle province potranno collegare anche gli aeroporti, pensiamo a Comiso da un lato, Trapani Birgi dall'altro", ha dichiarato l'assessore regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò, negli spazi di Via Leonardo Da Vinci. Con lui, oltre ai rappresentanti di Comuni e Province interessati, presenti anche il direttore della Struttura territoriale Sicilia di Anas, Raffaele Celia, il Rup Luigi Mupo di Anas, la referente per il Sud dei procedimenti autorizzativi Fernanda Faillace della Direzione Tecnica Anas, la responsabile Area 6 Sicilia Palermo progettazione della direzione tecnica di Anas. xm3/vbo/gtr