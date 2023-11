VENEZIA (ITALPRESS) – “Con l’approvazione all’unanimità dei parlamentari presenti del disegno di legge da parte della Commissione Parlamentare per le Questioni Regionali, riunitasi oggi a Roma, una nuova importante pietra va ad aggiungersi a quelle che passo dopo passo stiamo allineando nella solida costruzione del grande edificio dell’autonomia. Il lavoro continua costante e ogni nuovo successo conferma quanto la materia sia sentita come una riforma che il Paese si attende, quella che lo traghetterà dalle secche di un immobilismo medievale verso la modernità e l’efficienza, come confermano i tanti paesi federali che conosciamo. E’ innegabile che con pragmatismo questo esecutivo sta lavorando perchè la riforma federalista possa finalmente raggiungere l’attuazione: il mio ringraziamento va alla Premier, ai Ministri e a tutti i parlamentari che anche in questo passaggio hanno voluto con grande serietà approfondire le tematiche dell’autonomia, evidenziando i vantaggi che porterà al Paese”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione per il parere favorevole all’attuazione dell’Autonomia differenziata, dato questa mattina a Palazzo San Macuto dalla Commissione parlamentare per le Questioni Regionali. “Come diceva il Presidente della Repubblica Napolitano, l’autonomia è vera assunzione di responsabilità – conclude Zaia -. Questa assunzione si sta già concretizzando dimostrando di cogliere un’opportunità storica nel pieno rispetto di quanto previsto dalla nostra Costituzione. L’autonomia è la vera rivoluzione pacifica che darà voce ai cittadini che oggi rappresentano la foresta silenziosa che cresce. Ringrazio il Presidente della Commissione e tutti i componenti per il lavoro svolto”.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).