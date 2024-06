ROMA (ITALPRESS) – “Ci hanno tenuto tutta la notte in Parlamento pur di approvare l’Autonomia Differenziata e brandire lo scalpo del Sud prima dei ballottaggi. E così Fratelli d’Italia si piega all’antico sogno secessionista della Lega. Suggerirei che a questo punto cambiassero il nome in Brandelli d’Italia. O Fratelli di mezza Italia, visto che la stanno spaccando in due.

Continueremo a batterci contro l’autonomia differenziata e il premierato insieme alle altre opposizioni, come abbiamo fatto ieri sera in una piazza unitaria e pienissima”. Così su Facebook la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein commentando l’approvazione alla Camera del Ddl sull’Autonomia differenziata che è diventata legge.

foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).