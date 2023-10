Autonomia, Emiliano “Regioni vigileranno per evitare disastro per Sud”

""E' stata una giornata davvero molto importante perché l'intervento del ministro Fitto ha sollecitato tutte le regioni sì a collaborare con lui in questa opera titanica di tentativo di coordinamento tra tutte linee di investimento del nostro Paese tra il Pnrr e i fondi europei, il Fondo di Sviluppo e Coesione, persino i fondi previsti per le Zes sono stati accentrati tutti in capo al Consiglio dei ministri, è il più grande accentramento di decisioni di investimento economiche e di aiuti alle imprese che la storia repubblicana ricordi. Questo ovviamente è contemporaneamente un rischio e anche una contraddizione rispetto invece al fatto che questo stesso governo che accentra in modo particolare gli investimenti per quanto riguarda il Sud, in realtà poi sta seguendo in Parlamento il progetto sull'Autonomia differenziata che invece va in senso completamente opposto". Lo ha detto il presidente delle Regione Michele Emiliano, a margine del Festival delle Regioni a Torino. "Da domani si ricomincia a lavorare e l'insieme delle regioni vigileranno perché questo progetto, che ovviamente noi dobbiamo augurarci abbia successo, però non determini una catastrofe nazionale e un disastro soprattutto per le regioni del Sud", ha concluso.