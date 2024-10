ROMA (ITALPRESS) – “L’autonomia differenziata è in Costituzione”, così all’Agenzia Italpress il Presidente Zaia rispetto alla questione sull’Autonomia differenziata e al referendum per ostacolarla. “La Costituzione si rispetta dal primo articolo all’ultimo, non si scelgono gli articoli che vanno bene. Dopodichè non è la secessione dei ricchi. E’ giusto che ci sia dibattito nel Paese, perchè aiuta tutti noi a crescere e migliorare. Punto. Per quanto mi riguarda si va avanti”. Sulla proposta di Forza Italia di uno Ius Scholae per dare la cittadinanza agli immigrati, quindi, ha aggiunto “Per me va bene la Legge che c’è, che prevede che con dieci anni di residenza e 18 anni di età si possa chiedere la cittadinanza. Nella mia esperienza non ho mai trovato nessuno che mi abbia chiesto lo Ius Scholae”. “Ho, invece, una fila paurosa di cittadini immigrati che hanno il titolo per diventare cittadini italiani, perchè sono qui da una vita e sono costretti ad attendere 4/5 anni per avere una risposta alla loro richiesta di cittadinanza. Penso che la vera sfida sia questa”. Conclude il Governatore veneto.

(ITALPRESS).

