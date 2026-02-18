Autonomia differenziata, Cirio “Non creerà sperequazioni”

ROMA (ITALPRESS) - "Il divario tra Nord e Sud si è creato in tutti questi anni in cui non c'era una normativa di riferimento. Il Governo Meloni ha avuto la capacità di prevedere, di attuare ciò che la Costituzione scrive, cioè l'Autonomia differenziata attraverso una norma che, mettendo la preventiva individuazione dei livelli essenziali delle prestazioni, garantisce che questo non sarà uno strumento che creerà sperequazioni, ma anzi sarà uno strumento di autonomia". Così il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, entrando a Palazzo Chigi prima del Cdm xb1/tvi/mca2