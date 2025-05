VERONA (ITALPRESS) – La 23ª edizione di Automotive Dealer Day, House of Mobility, si è aperta questa mattina a Verona alla presenza del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nella sessione inaugurale “Le Associazioni dell’automotive a confronto con il Governo sul futuro della mobilità in Italia”. Il ministro, dopo aver ascoltato le istanze del settore, ha espresso il suo punto di vista: “L’auto elettrica deve essere una opzione, conto che a Bruxelles si azzerino modi, tempi e obiettivi del Green Deal. Sulle flotte aziendali il Governo ha sbagliato e deve fare dietrofront. In delega fiscale è già presente il tema legato al superbollo, che potremmo risolvere già prima della legge di bilancio. Stiamo verificando una soluzione che preveda diversi step, fino all’eliminazione completa. Lavoriamo per quantificare costi e scaglioni per superare quella che è un’imposta che porta più svantaggi che vantaggi soprattutto alle casse dello Stato. Sul modello d’agenzia sono convinto che non si debba tagliare la connessione tra la rete e il cliente finale, per garantire sempre un contatto diretto”.

Durante la sessione di apertura, i principali rappresentanti del settore hanno sottolineato come l’industria automotive si trovi oggi al centro di una “tempesta perfetta”, generata da fattori molteplici e spesso convergenti: dalla volatilità del mercato globale al ritorno dei dazi, dalla transizione tecnologica alle normative europee in continua evoluzione. Al tavolo hanno partecipato ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica), ANIASA (Associazione Nazionale Industria dell’Autonoleggio), Federauto (Federazione Italiana Concessionari Auto), Motus-E (Associazione per la mobilità elettrica) e UNRAE (Unione Nazionale Rappresentanti Autoveicoli Esteri).

Tra i temi emersi competitività e politica industriale: si è chiesta maggiore coerenza tra le politiche europee e quelle italiane, affinchè il nostro Paese non resti indietro rispetto agli altri mercati UE.

Mobilità elettrica: nonostante la crescita dell’infrastruttura di ricarica e l’ampia offerta di modelli, la diffusione dell’elettrico è ancora limitata. Le criticità evidenziate includono burocrazia, mancanza di chiarezza normativa e assenza di una strategia industriale solida.

Supporto alla domanda e ruolo delle Case Auto: si è sottolineato come il mercato sia fermo, con il crollo del diesel e una crescita marginale del mild hybrid. I cittadini, in assenza di incentivi e visione a lungo termine, rimangono in attesa.

Auto aziendale e fiscalità: le norme sui fringe benefit sono giudicate poco efficaci nel sostenere la transizione. Le imprese trovano difficile rinnovare i parchi auto, e i concessionari risentono di un mercato rallentato, aggravato da una fiscalità penalizzante rispetto ad altri Paesi europei.

“Chi opera nel settore automotive, e in particolare i concessionari, è da sempre abituato a gestire il cambiamento con resilienza, spirito imprenditoriale e capacità di adattamento. Dalle innovazioni tecnologiche ai nuovi modelli di mobilità, dagli incentivi discontinui alla programmazione incerta, la filiera ha affrontato numerose trasformazioni – dichiara Tommaso Bortolomiol, CEO di Quintegia -. Ma oggi, più che mai, servono risposte strutturali. L’auto non è solo un tema industriale, ma anche politico e sociale. Per affrontare con successo la transizione in atto servono visione, dialogo e pragmatismo. I concessionari sono pronti a fare la loro parte, ma occorrono strumenti concreti: maggiore chiarezza fiscale, più fiducia nella mobilità del futuro, tempi decisionali più rapidi. In questo contesto, l’Automotive Dealer Day si conferma una piattaforma di lavoro condivisa tra istituzioni, associazioni e operatori del settore, fondamentale per sostenere crescita, sostenibilità e competitività della filiera automotive italiana, soprattutto in un momento storico in cui l’incertezza è diventata la nuova normalità”, conclude Bortolomiol.

