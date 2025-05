Automotive, Salini “Rinvio multe Ue giusto, ma ancora non basta”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "In questa fase di revisione di questa regolamentazione noi abbiamo fatto il passo giusto in questa direzione, ma non basta. Il contenuto della modifica, l'emendamento del rinvio delle multe di tre anni, è solo parzialmente utile alle case automobilistiche perché, nella sostanza, non cambia l'assetto dei bilanci. La vera sfida si sposta nella seconda parte del 2025". Lo ha detto Massimiliano Salini, eurodeputato di Forza Italia xf4/mca2/sat