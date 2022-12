Investire nella crescita e nello sviluppo professionale delle nuove generazioni promuovendo percorsi di inserimento nel mondo del lavoro: è l’impegno di Autogrill che ha attivato un percorso gratuito finalizzato all’inserimento nel settore della ristorazione. L’iniziativa è promossa insieme a Rete ITS Turismo, in collaborazione con Elis, ente non profit che coinvolge ogni anno più di 8.000 persone in Italia e all’estero in percorsi di formazione e aggiornamento professionale. “Road to the future: destinazione lavoro”, questo il nome del talent program, si rivolge a studenti diplomati al di sotto dei 25 anni e prevede l’assunzione in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio (certificato di Specializzazione Tecnica Superiore), con retribuzione garantita per tutto il periodo di contratto. “Autogrill si impegna da sempre a sviluppare progetti dedicati alla formazione e all’inserimento lavorativo dei giovani talenti che siano in grado di valorizzarne le competenze, con l’obiettivo di inserirli nella propria realtà”, ha commentato Gabriele Belsito, HR Director Europe & Italy Autogrill. “Per accrescere la conoscenza del mercato del lavoro unire le forze e fare rete è fondamentale: in questa direzione nasce la collaborazione con Elis per la realizzazione del progetto formativo ‘Road to the future: destinazione lavoro’, che offre l’opportunità di intraprendere un percorso di crescita manageriale all’interno di un’eccellenza italiana del settore sviluppando competenze sia operative che gestionali”, ha aggiunto. “Siamo felici di aver progettato con Autogrill e Its Turismo questo talent”, commenta Gianluca Sabatini, responsabile Sviluppo Formazione di Elis. “La decisione di Autogrill di offrire alle persone in formazione un inquadramento contrattuale già a partire dal primo giorno di corso dimostra la solidità dell’iniziativa”. La prima edizione avrà inizio a gennaio 2023 con due classi in presenza, da venti persone ciascuna, in Istituti Tecnici selezionati con sede a Milano e a Bologna. Autogrill si rende disponibile, per gli eventuali candidati provenienti da zone lontane da Lombardia ed Emilia Romagna, a coprire le spese di viaggio e di alloggio. Il talent program, appositamente studiato per permettere ai ragazzi di alternarsi tra pratica on the job e formazione didattica in aula, per un totale di 40 ore settimanali, prevede l’assunzione dei selezionati in apprendistato per il conseguimento del titolo di studio. Al termine i candidati che conseguiranno il diploma saranno destinati al ruolo di responsabile del Servizio nella Ristorazione Commerciale in uno dei locali Autogrill presenti in Italia, con responsabilità nella preparazione dei prodotti, nella gestione di banco bar e ristorante, nel coordinamento degli operatori e della parte amministrativa, compresi gli ordini a magazzino, senza mai perdere di vista il contatto con le persone. I migliori apprendisti selezionati avranno anche l’occasione di proseguire il proprio percorso formativo e ottenere la qualifica di vice direttori.

