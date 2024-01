Autodromo di Monza, La Russa “Il 2024 non poteva iniziare meglio”

MONZA (ITALPRESS) - "Non c'era modo migliore per iniziare questo 2024. Sono partiti i lavori di ammodernamento di questo grande impianto sportivo, lavori che dovranno svolgersi in fretta per essere pronti per il Gp d'Italia dei primi di settembre". Lo ha detto Geronimo La Russa, presidente di Automobile Club Milano, in occasione dell'avvio dei lavori di riqualificazione dell'Autodromo Nazionale di Monza xh7/fsc/mrv