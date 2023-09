MONZA (ITALPRESS) – Dopo i lavori di riqualificazione è stata inaugurata ieri nel tardo pomeriggio la Club House di Automobile Club Milano all’interno dell’Autodromo Nazionale Monza. L’edificio – ubicato di fianco al Paddock 1 – è stato rinnovato e reso più funzionale con la creazione di ulteriori spazi per accogliere gli sportivi del Club.

“L’edificio, dopo il ‘maquillage’ effettuato rispettando il grande patrimonio storico-architettonico della struttura, potrà essere utilizzato per gli eventi che organizzeremo in Autodromo. Questa Club House, se mai ce ne fosse bisogno, è il cordone ombelicale invisibile che lega in maniera indissolubile l’Automobile Club Milano al Tempio della Velocità, circuito voluto, ideato, progettato e realizzato proprio dall’Ente. Ci fa un immenso piacere essere riusciti a inaugurare la Club House durante il Gran Premio d’Italia che è la tappa finale degli appuntamenti per celebrare il secolo di vita dell’Autodromo, proprio nell’anno in cui Automobile Club Milano festeggia i suoi 120 anni di attività”, ha affermato al taglio del nastro Geronimo La Russa, presidente di ACM.

