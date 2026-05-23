Autocompattatore si ribalta sulla SS 514 nel Catanese, autista in ospedale

CATANIA (ITALPRESS) – I vigili del fuoco sono intervenuti per il ribaltamento di un autocompattatore che trasportava cartone sulla SS 514 nel territorio di Licodia Eubea. La squadra intervenuta ha immediatamente provveduto alla messa in sicurezza del mezzo pesante e al contenimento dello sversamento di carburante riversatosi sulla carreggiata. L’autista del veicolo è stato soccorso dal personale sanitario del Servizio 118 e successivamente trasferito con l’elisoccorso presso l’ospedale Cannizzaro di Catania.

-foto Vigili del Fuoco –

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