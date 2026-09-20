Auto sbanda sulla statale “Adriatica”, un morto in provincia di Chieti

ORTONA (CHIETI) (ITALPRESS) – Una persona ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada statale 16 “Adriatica” nei presi di Ortona dove un’auto ha sbandato autonomamente. La strada è al momento chiusa al traffico in direzione nord/Pescara. Sul posto il personale Anas, il 118, e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

(ITALPRESS).