Auto sbanda sulla statale “Adriatica”, un morto in provincia di Chieti

ORTONA (CHIETI) (ITALPRESS) – Una persona ha perso la vita in un incidente stradale lungo la strada statale 16 “Adriatica” nei presi di Ortona dove un’auto ha sbandato autonomamente. La strada è al momento chiusa al traffico in direzione nord/Pescara. Sul posto il personale Anas, il 118, e le Forze dell’Ordine per gestire l’emergenza e per ripristinare la transitabilità lungo la statale il prima possibile.
– Foto di repertorio Ipa Agency –
(ITALPRESS).
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