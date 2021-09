LUCCA SICULA (AGRIGENTO) (ITALPRESS) – Un diciottenne di Lucca Sicula, piccolo centro dell’entroterra agrigentino, ha perso la vita la scorsa notte in un incidente sulla strada provinciale tra Burgio e Lucca Sicula. La vittima è Gian Vito Di Leo, uno dei passeggeri dell’auto sulla quale viaggiavano quattro amici, tutti di Lucca Sicula, che stavano rientrando a casa dopo avere trascorso la serata nella vicina Ribera. L’automobile è finita in un burrone e per lo sfortunato giovane non c’è stato nulla da fare. La dinamica del tragico incidente, che non avrebbe coinvolto altri mezzi, è ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Sciacca. Le altre tre persone a bordo del mezzo sono rimaste ferite e una di loro è in gravi condizioni.

(ITALPRESS).