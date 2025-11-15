Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone precipita in una scarpata nel Messinese: due persone in codice rosso

MESSINA (ITALPRESS) – Un’auto con a bordo una famiglia di tre persone composta da padre, madre e figlia minorenne è precipitata in una scarpata per circa 20 metri lungo la strada tra Larderia e Tipoldo. La giovane è rimasta lievemente ferita, mentre i genitori sono stati ricoverati in codice rosso al Policlinico. Sul posto i vigili del fuoco, la polizia municipale e le ambulanze del 118.
-Foto IPA Agency-
(ITALPRESS).
Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]