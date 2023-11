Attivisti di Ultima Generazione “colorano” fontana a Catania

CATANIA (ITALPRESS) - Alcuni manifestanti aderenti alla campagna Fondo Riparazione, promossa da Ultima Generazione, hanno effettuato due azioni di disobbedienza civile a Catania. La prima è stata un blocco stradale, davanti al tribunale di Catania. Poco dopo le 8:30, sette attivisti si sono seduti sulla carreggiata e hanno bloccato la libera circolazione delle auto, srotolando striscioni con la scritta "Fondo Riparazione". In quattro si sono legati tra loro con una catenina di metallo. Le forze dell’ordine sono arrivate poco dopo, hanno sgomberato la carreggiata intorno alle 9, hanno reciso la catena con tenaglie, e portato tutti i manifestanti, che hanno reagito facendo resistenza passiva, in Questura. In contemporanea, la seconda azione: è stata colorata di arancione la Fontana dei Malavoglia. Alle 8:30, tre manifestanti hanno versato vernice lavabile arancione sul monumento e hanno sventolato un analogo striscione, parlando della gravità della crisi climatica e della necessità dello stato di prendersi cura dei propri cittadini. Alle 8:53 sono arrivate le forze dell’ordine e hanno portato via i manifestanti. vbo/gtr (Fonte video: Ultima Generazione)