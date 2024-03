CAGLIARI (ITALPRESS) – Dovrebbe arrivare domani mattina il sigillo ufficiale sui 59 consiglieri regionali eletti e sulla nuova presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde. L’Ufficio elettorale centrale in Corte d’appello di Cagliari, sotto la presidenza di Gemma Cucca, è ormai al termine delle verifiche sui verbali delle 1844 sezioni e lo scarto tra la candidata del Campo largo e il candidato di centrodestra Paolo Truzzu è salito a oltre 3mila voti in favore della prima. 36 dunque i seggi che spetteranno al centrosinistra, mentre 24 andranno al centrodestra. Ancora qualche nodo da sciogliere per quanto riguarda la nuova Giunta, dove ballano sempre gli equilibri tra Pd e 5 Stelle. Intanto questa mattina il gruppo Dem si è riunito per discutere sulle prime mosse nell’assemblea che dovrebbe vedere la prima seduta già prima di Pasqua. A rappresentare il Pd come capogruppo sarà Roberto Deriu.

Foto: Agenzia Fotogramma

(ITALPRESS).