Attacco Usa in Venezuela, Schlein sente Tajani. Conte “Aggressione che non ha nessuna base giuridica”

Roma, Stampa Estera convegno su Informazione emergenza democratica nella foto Elly Schlein Giuseppe Conte

ROMA (ITALPRESS) – La segretaria del Pd Elly Schlein “sta seguendo con apprensione gli sviluppi dell’attacco americano e ha sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani per esprimere preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela”. Lo rendono noto fonti Pd.

“L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e tuteli i nostri connazionali. E spero che l’intera comunità internazionale si faccia sentire e che tutti comprendano che se le regole valgono solo per i nemici e non per gli amici, nessuno potrà sentirsi più al sicuro. Né può valere di per sè a giustificare l’attacco a uno stato sovrano la natura illiberale del suo governo. Per noi il diritto internazionale non vale fino a un certo punto”. Così in un post su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in riferimento all’attacco americano sul Venezuela.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

 

