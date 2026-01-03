ROMA (ITALPRESS) – La segretaria del Pd Elly Schlein “sta seguendo con apprensione gli sviluppi dell’attacco americano e ha sentito il ministro degli Esteri Antonio Tajani per esprimere preoccupazione rispetto a quello che sta accadendo in Venezuela”. Lo rendono noto fonti Pd.

“L’aggressione americana al Venezuela non ha nessuna base giuridica. Siamo di fronte a una palese violazione del diritto internazionale, che certifica il predominio del più forte e meglio equipaggiato militarmente. Il Governo Meloni condanni questi attacchi e tuteli i nostri connazionali. E spero che l’intera comunità internazionale si faccia sentire e che tutti comprendano che se le regole valgono solo per i nemici e non per gli amici, nessuno potrà sentirsi più al sicuro. Né può valere di per sè a giustificare l’attacco a uno stato sovrano la natura illiberale del suo governo. Per noi il diritto internazionale non vale fino a un certo punto”. Così in un post su Facebook il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte in riferimento all’attacco americano sul Venezuela.

