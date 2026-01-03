ROMA (ITALPRESS) – “Sto seguendo da vicino la situazione in Venezuela. Siamo al fianco del popolo venezuelano e sosteniamo una transizione pacifica e democratica. Qualsiasi soluzione deve rispettare il diritto internazionale e la Carta delle Nazioni Unite”. Lo scrive su X la Presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. “Con l’Alto Rappresentante per la Politica Estera dell’Unione Europea Kaja Kallas e in coordinamento con gli Stati membri dell’UE, ci assicuriamo che i cittadini dell’UE nel Paese possano contare sul nostro pieno sostegno”, aggiunge.

“Ho parlato con il Segretario di Stato Marco Rubio e con il nostro Ambasciatore a Caracas. L’UE sta monitorando attentamente la situazione in Venezuela”. Lo scrive su X l’alto rappresentante della politica estera dell’Unione Europea Kaja Kallas. “L’UE ha ripetutamente affermato che Maduro non ha legittimità e ha difeso una transizione pacifica. In ogni circostanza, i principi del diritto internazionale e della Carta delle Nazioni Unite devono essere rispettati. Chiediamo moderazione – ha aggiunto – La sicurezza dei cittadini dell’UE nel Paese è la nostra massima priorità”.

RUSSIA CONDANNA ATTACCO USA “ATTO AGGRESSIONE ARMATA”

“Questa mattina gli Stati Uniti hanno commesso un atto di aggressione armata contro il Venezuela. Ciò è profondamente preoccupante e condannabile”. E’ quanto si legge in una dichiarazione del Ministero degli Esteri russo che aggiunge: “I pretesti usati per giustificare tali azioni sono insostenibili. L’ostilità ideologica ha trionfato sul pragmatismo imprenditoriale e sulla volontà di costruire relazioni basate sulla fiducia e sulla prevedibilità. Nella situazione attuale, è fondamentale soprattutto impedire un’ulteriore escalation e concentrarsi sulla ricerca di una via d’uscita attraverso il dialogo. Crediamo che tutti i partner che potrebbero avere dei problemi reciproci debbano cercare soluzioni attraverso il dialogo. Siamo pronti a sostenerli in questo. L’America Latina deve rimanere la zona di pace che ha dichiarato di essere nel 2014. E al Venezuela deve essere garantito il diritto di determinare il proprio destino senza alcun intervento esterno distruttivo, per non parlare di interventi militari. Riaffermiamo la nostra solidarietà al popolo venezuelano e il nostro appoggio al percorso della sua leadership bolivariana, volto a proteggere gli interessi nazionali e la sovranità del Paese. Sosteniamo la dichiarazione delle autorità venezuelane e dei leader dei paesi latinoamericani sulla convocazione urgente di una riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. L’Ambasciata russa a Caracas sta operando normalmente, data la situazione attuale, ed è in costante contatto con le autorità venezuelane e i cittadini russi che si trovano in Venezuela. Al momento non si segnalano feriti tra cittadini russi”.

IRAN CONDANNA ATTACCO USA “GRAVE VIOLAZIONE SOVRANITÀ NAZIONALE”

Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, si legge in una nota, “condanna fermamente l’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela e la grave violazione della sovranità nazionale e dell’integrità territoriale del Paese. L’attacco militare degli Stati Uniti contro il Venezuela costituisce una chiara violazione dei principi fondamentali della Carta delle Nazioni Unite e delle norme fondamentali del diritto internazionale, in particolare dell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta che proibisce l’uso della forza, ed è un esempio lampante di “atto di aggressione” che deve essere immediatamente ed esplicitamente condannato dalle Nazioni Unite e da tutti gli Stati interessati allo stato di diritto, alla pace e alla sicurezza internazionale. L’aggressione militare degli Stati Uniti contro uno Stato indipendente membro delle Nazioni Unite costituisce una grave violazione della pace e della sicurezza regionale e internazionale, le cui conseguenze si ripercuotono sull’intero sistema internazionale e esporranno ulteriormente il sistema basato sulla Carta delle Nazioni Unite all’erosione e alla distruzione. Il Ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell’Iran, pur ricordando il diritto intrinseco del Venezuela a difendere la propria sovranità nazionale, l’integrità territoriale e il diritto all’autodeterminazione, sottolinea la responsabilità legale e morale di tutti i governi e delle organizzazioni internazionali, in particolare delle Nazioni Unite e del suo Consiglio di sicurezza, di porre immediatamente fine all’aggressione illegale degli Stati Uniti contro il Venezuela e sottolinea la necessità di adottare le misure necessarie per chiamare a rispondere i pianificatori e gli autori dei crimini commessi durante questa aggressione militare”.

SPAGNA, SANCHEZ “RISPETTARE DIRITTO E PRINCIPI CARTA ONU”

“Il Ministero degli Esteri sta cercando la situazione in Venezuela, in modo coordinato con i nostri partner dell’Unione Europea e dei paesi della regione. La Spagna invita alla de-escalation e alla moderazione ad attuare sempre con rispetto il diritto internazionale e i principi della carta dell’ONU. In questo senso, la Spagna è disposta a prestare i suoi servizi per ottenere una soluzione pacifica e negoziata alla crisi attuale”. Così il premier spagnolo Pedro Sanchez in una nota ufficiale diffusa dal ministero degli esteri di Madrid. “La Spagna ricorda che non ha riconosciuto i risultati delle elezioni del 28 luglio 2024 e ha sempre adottato le iniziative per trovare una soluzione democratica per il Venezuela. Riconosce anche di aver accolto, e continuerà a farlo, decine di migliaia di venezuelani che hanno tentato di abbandonare il loro paese per motivi politici e che sono disposti ad aiutare nella ricerca di una soluzione democratica, negoziata e pacifica per il paese”, conclude Sanchez.

