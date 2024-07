PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A poche ore dalla cerimonia di

apertura dei Giochi Olimpici, la SNCF (Sociètè Nationale des

Chemins de fer Français) ha dichiarato di essere stata vittima di

“un massiccio attacco volto a paralizzare la rete TGV” e chiede

oggi “a tutti i viaggiatori di rinviare il viaggio e di non

recarsi in stazione”. La SNCF è stata “vittima di numerosi atti

dolosi la scorsa notte”, ha precisato il gruppo ferroviario, “sono stati appiccati incendi intenzionali per danneggiare gli

impianti”. In particolare, presa di mira la rete elettrica. Il

ministro dei Trasporti francese Patrice Vergriete ha condannato

fermamente le “azioni criminali” e ha parlato di “atti dolosi

coordinati”. Il traffico TGV sugli assi Atlantico, Nord ed Est è

molto perturbato. “Stiamo deviando alcuni treni sulle linee

tradizionali ma dovremo eliminarne un gran numero”, ha precisato

la SNCF nel suo comunicato stampa. La linea TGV Sud-Est, invece

non è stata attaccata direttamente, ha chiarito la compagnia

ferroviaria. Si prevede che i disagi dureranno almeno

per tutto il fine settimana. Le squadre di SNCF Rèseau “sono già

sul posto per effettuare la diagnosi e iniziare le riparazioni”,

ma questa “situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine

settimana, il tempo di effettuare le riparazioni”, ha precisato

l’operatore.

– Foto Italpress –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]