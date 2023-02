ROMA (ITALPRESS) – Una serie di siti di aziende e istituzioni italiane sono finite nel mirino degli hacker. Il collettivo filorusso NoName057 ha rivendicato l’attacco su Telegram. “Questo tipo di attacchi non nuovo mira al danneggiamento dei sistemi informatici – afferma Ricardo Croce vice questore aggiunto della Polizia di Stato a Rainews24 – Consiste nella saturazione dell’infrastruttura con un disservizo con il venir meno del servizio informatico. Per gli utenti il rischio è legato all’uso del servizio. La nostra azione è di suppprto per un celere recupero dell’attività della struttura informatica attaccata”.

