Attacchi russi su Kiev con droni e missili, 10 morti e numerosi feriti

ROMA (ITALPRESS) – E’ di 10 morti e circa 60 feriti il bilancio di un attacco russo con droni e missili balistici avvenuto nella notte su Kiev. Presi di mira i distretti di Shevchenkivskyi, Desnyanskyi, Shevchenkivskyi e Darnytsia. Secondo quanto reso noto dal governatore militare di Kiev, Timur Tkachenko, e da sindaco, Vitaliy Klitschko, sono stati colpiti diversi palazzi ed edifici residenziali. Cinque operatori sanitari sono rimasti feriti nel distretto di Shevchenkivskyi e uno di loro, un paramedico, è in condizioni gravissime.Il primo cittadino ha chiesto alla popolazione di restare nei rifugi visto il massiccio attacco russo. Nel distretto di Darnytsia, a seguito della caduta di detriti vicino a un edificio residenziale, alcune persone sono rimaste intrappolate in uno degli appartamenti. Nella capitale dieci persone sono morte e 34 sono rimaste ferite.

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