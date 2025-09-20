Attacchi aerei israeliani su Gaza City, colpita una tenda di sfollati: 4 morti e diversi feriti

I TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Quattro palestinesi sono stati uccisi e diversi sono rimasti feriti dopo che alcuni aerei da guerra israeliani hanno bombardato una tenda che ospitava civili sfollati nel centro di Gaza City. Lo rende noto l’agenzia palestinese Wafa. Le vittime sono state trasferite all’ospedale Al-Shifa, mentre le squadre di emergenza hanno continuato a perlustrare la zona alla ricerca di sopravvissuti e altre vittime.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).