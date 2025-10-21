Atp Vienna, debutto vincente per Musetti

ROMA (ITALPRESS) – Dopo il forfait last minute di Stefanos Tsitsipas, Lorenzo Musetti ha superato il primo ostacolo nell’Atp 500 di Vienna battendo Hamad Medjedovic, ripescato come lucky loser. Nel suo match d’esordio all'”Erste Bank Open”, torneo con montepremi totale pari a 2.736.875 euro in scena sui campi in duro della capitale tedesca, il tennista toscano, numero 8 del mondo e quarta forza del seeding, ha sconfitto il rivale serbo con il punteggio di 6-4 6-3.

Agli ottavi di finale Musetti, in piena corsa per un posto nelle Atp Finals di Torino, affronterà l’argentino Tomas Martin Etcheverry, numero 60 della classifica internazionale, oggi vincitore contro il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, in gara grazie a una wild card, con un duplice 6-3.

