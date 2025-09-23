Atp Pechino, sorteggiato il tabellone: Sinner debutta con Cilic, per Musetti c’è Perricard

PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Sorteggiato il tabellone del “China Open”, l’ATP 500 in programma dal 25 settembre al primo ottobre al Beijing Olympic Green Tennis Center di Pechino (montepremi 4.016.050 dollari, cemento). Jannik Sinner debutta contro il croato Marin Cilic: il numero 2 del mondo, prima testa di serie, è nel quarto di Karen Khachanov (5). In semifinale potrebbe incontrare l’australiano Alex De Minaur (3) o il ceco Jakub Mensik (7). Lorenzo Musetti (4) e Flavio Cobolli esordiranno rispettivamente contro il francese Giovanni Mpetshi Perricard ed il russo Andrey Rublev (6). Primo turno più che ostico anche per Lorenzo Sonego, atteso dal tedesco Alexander Zverev (2).
Andrea Vavassori è rientrato come alternate nelle qualificazioni. Il torinese, numero 317 del ranking Atp in singolare, affronta al primo turno il francese Adrian Mannarino (53 Atp, nessun precedente), prima testa di serie del seeding cadetto.
