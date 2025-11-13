Atp Finals, sconfitta indolore per Bolelli/Vavassori nell’ultimo match del girone

TORINO (ITALPRESS) – Simone Bolelli e Andrea Vavassori perdono contro i tedeschi Kevin Krawietz e Tim Puetz nella terza e ultima partita del round robin delle Atp Finals: 7-6(5) 4-6 13-11 il risultato finale dopo circa due ore di gioco. Una sconfitta indolore per gli azzurri, che erano già certi della qualificazione in semifinale e si assicurano anche il primo posto nel gruppo “Peter Fleming”.

Dopo un primo set molto equilibrato e deciso al tiebreak, nel secondo set Bolelli e Vavassori trovano il primo break della partita nel terzo game, difendendosi, poi, con successo dal tentativo di immediato controbreak. La coppia italiana ha dovuto affrontare un grande momento di difficoltà nell’ottavo gioco, chiuso da uno spettacolare rovescio del bolognese dopo aver rimontato dal 15-40. Al super tiebreak, poi, arriva l’immediato break azzurro, recuperato immediatamente dai tedeschi. Dopo una serie di matchpoint per entrambe le coppie, decisivo il mini break dei tedeschi che permette loro di servire per il match e togliersi la soddisfazione di chiudere il torneo con una vittoria, nonostante l’eliminazione.

La giornata proseguirà con la partita tra Taylor Fritz e Alex de Minaur, mentre alle 20:30 si chiude con la grande sfida tra Carlos Alcaraz e Lorenzo Musetti, con il carrarino che spera ancora in un posto in semifinale.

