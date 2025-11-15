Atp Finals, Bolelli e Vavassori sconfitti in semifinale

TORINO (ITALPRESS) – Si interrompe in semifinale il percorso di Simone Bolelli e Andrea Vavassori alle Atp Finals in corso a Torino. La coppia azzurra, infatti, cede a Harri Heliovaara e Henry Patten in due set, con il punteggio di 6-4 6-3 dopo un’ora e un quarto di gioco.

Partita quasi senza storia, visto che Bolelli e Vavassori non sono quasi mai riusciti a impensierire il duo composto dal finlandese e dal britannico nei loro turni in battuta, dimostrandosi, al contempo, vulnerabili al servizio. Ai vincitori degli ultimi Australian Open sono quindi “bastati” i break al terzo game nel primo set e nel terzo e nono game nel secondo parziale.

Il programma della Inalpi Arena riprenderà non prima delle 14:30 con la sfida tra Jannik Sinner e Alex de Minaur, mentre dalle 20:30 sarà il turno di Carlos Alcaraz e Felix Auger-Aliassime: in mezzo, non prima delle 18, il derby britannico tra Salisbury/Skupski e Cash/Glasspool che determinerà l’altra coppia finalista che contenderà il torneo di doppio a Heliovaara e Patten.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).