Atp Doha, Sinner cede contro Mensik nei quarti di finale

Jannik Sinner of Italy plays against Tomas Machac of Czech Republic (not in view) during the Round of 32 at the ATP men's Qatar ExxonMobil Open 2026 tennis tournament at the Khalifa International Tennis Complex. Jannik Sinner won against Tomas Machac 6-1,6-4. - Noushad Variyattiyakkal / SOPA Images//SOPAIMAGES_NVRITYAKAL4-047/Credit:Noushad Variyattiyakkal //SIPA/2602170756

DOHA (QATAR) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha perso contro Jakub Mensik e ha salutato Doha. L’azzurro ha ceduto ai quarti di finale contro il giovane tennista ceco al terzo set e ha lasciato “anzitempo” il “Qatar ExxonMobil Open”, torneo Atp 500 in scena sul duro della capitale del Qatar (con montepremi totale pari a 2.833.335). L’altoatesino, numero 2 del mondo e del tabellone, contro il 20enne Mensik, numero 16 del ranking Atp e sesta forza del seeding, si è arreso col punteggio di 7-6 (3) 2-6 6-3.
In semifinale Menisk sfiderà il francese Arthur Fils, oggi vincitore contro il ceco Jiri Lehecka con lo score di 6-3 6-3. Dall’altra parte del tabellone è in semifinale, invece, Carlos Alcaraz, uno del mondo e del tabellone, oggi vincitore al terzo set, in rimonta, contro il russo Karen Khachanov. Lo spagnolo giocherà per ottenere un posto in finale contro un altro russo, ovvero Andrey Rublev.
– foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

