PECHINO (CINA) (ITALPRESS) – Una vittoria di testa, da grande giocatore. Bell’esordio per Flavio Cobolli al “China Open”, torneo Atp 500 da 4.016.050 dollari, in scena al “Beijing Olympic Green Tennis Center” di Pechino. Il 23enne romano, numero 25 del mondo, batte 7-6(3) 6-3 Andrey Rublev, attuale numero 14 al mondo e sesta testa di serie, firmando la seconda vittoria su un Top 20 sul cemento nel 2025.

Cobolli recupera un break di svantaggio in entrambi i set, risale da sotto 2-5 nel primo e 0-2 15-40 nel secondo, ma vince otto punti in più e serve con maggiore efficacia rispetto al moscovita, che manca troppe occasioni per mancanza di misura. Al prossimo turno giocherà contro l’argentino Francisco Cerundolo (n.21 Atp) o il mancino statunitense Learner Tien (n.52 Atp). In prospettiva, possibile quarto di finale tutto azzurro contro Lorenzo Musetti.

“Non è mai facile giocare contro Rublev, siamo amici – commenta Cobolli – Sono un po’ stanco, vengo da San Francisco e assorbire il jet lag non è semplice. Andrey, poi, spinge sempre, è difficile contrastarlo. L’ho visto anche più aggressivo, ha giocato diversi punti a rete. E’ stata una battaglia – ha concluso – Sono davvero felice di questa vittoria”.

Buona la prima anche per Jasmine Paolini. In tabellone direttamente al secondo turno e accreditata della sesta testa di serie, l’azzurro inizia bene il suo cammino al “China Open”, penultimo Wta 1000 della stagione in combined col 500 maschile. La 29enne toscana regola per 6-1 6-3 Anastasija Sevastova e se la vedrà ora con Sofia Kenin, numero 27 del tabellone e reduce dal successo per 6-4 6-2 su Polina Kudermetova. La 26enne statunitense di origine russa, che nel 2020 ha vinto gli Australian Open ed è arrivata in finale al Roland Garros, si è aggiudicata tutti e tre i precedenti contro l’azzurra, l’ultimo dei quali quest’anno a Dubai. Per quanto riguarda le altre big, al terzo turno anche Elena Rybakina, ottava favorita del seeding, che ha piegato 7-5 4-6 6-3 Caty McNally.

