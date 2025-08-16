CINCINNATI (USA) (ITALPRESS) – Terence Atmane non la smette di stupire. Il 23enne francese, numero 136 del mondo, ha conquistato l’accesso alle semifinali del “Cincinnati Open”, l’Atp Masters 1000 in corso sul cemento dell’Ohio, negli Stati Uniti. Sarà lui a sfidare la prima testa di serie e numero 1 del ranking, Jannik Sinner (che proprio oggi festeggia il suo 24esimo compleanno), nella semifinale in programma questa sera (ore 21). Atmane, infatti, ha liquidato in due set (6-2, 6-3) la settima testa di serie, il danese Holger Rune, guadagnandosi il penultimo atto del torneo contro l’italiano.

Nell’altra semifinale si sfideranno il numero 2 del mondo, Carlos Alcaraz, e il numero 3 del ranking, Alexander Zverev. Lo spagnolo si è imposto in tre set sul russo Andrey Rublev, nona testa di serie, con il punteggio di 6-3, 4-6, 7-5. Il tedesco, invece, ha liquidato con un duplice 6-2 lo statunitense Ben Shelton.

