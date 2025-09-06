Atletica, Tamberi sarà ai Mondiali “Ci vediamo a Tokyo”

“Ho fatto il punto della situazione con Chiara. Riteniamo che per quanto sia un grande sacrificio, finché sarò un professionista, dovrò prendere scelte da professionista. Ci vediamo a Tokyo, sperando che ne varrà la pena”. Lo ha detto in un video Gianmarco Tamberi annunciando la sua partecipazione ai Mondiali di atletica di Tokyo, dopo aver testato in giornata la gamba.

Prima di annunciare la sua decisione di partecipare alla rassegna iridata (13-21 settembre) – alla quale è iscritto di diritto -, il campione del mondo in carica di salto in alto ha pubblicato un video dal centro di allenamento, dove ha condiviso i suoi dubbi prima della decisione presa con la moglie: “Oggi ho riprovato a saltare, la gamba inizialmente ha risposto bene, non avevo fastidio – ha esordito Tamberi -. Mi sentivo attivo, ho iniziato con i nove passi subito. All’inizio ero un po’ titubante, ma non ho mai sentito male e ho fatto una trentina di salti. Quando ho iniziato a caricare e a spingere, negli ultimi 4-5-6 salti ho sentito un po’ di fastidio. Nulla di importante, ma mi sono fermato per non rischiare. Ci sarebbero duemila motivi per partire e altri duemila per non partire. Sto facendo fatica a scegliere, il risultato dell’allenamento non è stato entusiasmante, ma era anche facilmente pronosticabile visto che venivo da un problema. Per come mi sentivo fino a ieri non pensavo che sarei stato in grado di saltare, ed è positivo il fatto che ci sia riuscito e che il fisico abbia risposto bene”.

Poi ha spiegato: “L’idea di lasciare a casa Chiara e Camilla mi fa pensare di rimanere ed è il motivo per non partire. Chiara è la persona che sa più di tutti quanta dedizione serve e sa quanto, in minima parte, sarebbe un fallimento stagionale non partire. Lei fa parte della squadra a tutti gli effetti e lei vorrebbe che partissi. Ma d’altra parte mi vorrebbe al suo fianco. Il motivo per partire è che è una sfida molto complicata, mi gasa e mi motiva come le altre sfide complicate. Vivo per queste cose qui. Sento la condizione che cresce e ho voglia di mettermi in gioco. Ci sono questi due fattori enormi, oltre ad altri motivi più piccoli. Chiara e Camilla da una parte. E la voglia di mettermi in gioco dall’altra. A casa parlerò con Chiara e deciderò”. La decisione è presa: Tamberi andrà ai Mondiali.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).