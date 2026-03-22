Atletica, Mondiali indoor: Larissa Iapichino medaglia d’argento nel salto in lungo

TORUN (POLONIA) (ITALPRESS) – Larissa Iapichino conquista la medaglia d’argento nel salto in lungo femminile ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. La 23enne toscana delle Fiamme Oro, campionessa europea indoor in carica ad Apeldoorn 2025, conquista la prima medaglia iridata in carriera saltando la misura di 6.87 metri. L’azzurra si inchina solamente alla portoghese Agate De Sousa, oro in 6.92. Completa il podio la colombiana Natalia Linares, bronzo con 6.80.

Argento mondiale per Iapichino, che riscatta il 15esimo posto di Tokyo nel 2025, la settima posizione di Glasgow 2024 e la quinta di Budapest 2023. Per l’Italia si tratta del quarto podio nella rassegna polacca dopo gli ori di Andy Diaz (triplo), Nadia Battocletti (3000 metri) e Zaynab Dosso (60).

“Ho pensato in tutti questi anni di avere una sorta di maledizione con i Mondiali. Oggi sono riuscita a raggiungere questo obiettivo, sono andata vicino all’oro ma penso di aver fatto una buona gara”. Queste le parole, ai microfoni di Sky Sport, di Larissa Iapichino dopo la medaglia d’argento ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. “Ho dovuto trovare un po’ di feeling con me stessa e di cercare di adattarmi alle condizioni. Mi sono adattata alla pedana e dopo i primi tre salti mi sono data una svegliata. Siamo sulla strada giusta, ho cercato di stare rilassata il più possibile”, aggiunge la toscana delle Fiamme Oro sulla sua gara.

FABBRI SETTIMO NEL GETTO DEL PESO

Leonardo Fabbri chiude al settimo posto nel lancio del peso ai Mondiali indoor di atletica di Torun 2026. Il 28enne toscano dell’Aeronautica, autore della miglior prestazione dell’anno (22.50) nel meeting di Stellenbosch (Sudafrica) lo scorso 10 febbraio, non va oltre i 20.92 metri e resta fuori dall’ultimo lancio per le medaglie. Indietro anche Nick Ponzio, nono con 20.37. L’oro va al neozelandese Tom Walsh (21.82), mentre argento e bronzo agli statunitensi Jordan Geist (21.64) e Roger Steen (21.22).

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