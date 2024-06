ROMA (ITALPRESS) – A un mese dall’inizio dei Giochi di Parigi2024, il campione olimpico di Tokyo2020 (nei 100 metri e nella staffetta 4×100) Marcell Jacobs ha rilasciato un’intervista esclusiva al settimanale “Oggi”, in edicola domani. “Con Paolo Camossi c’era un rapporto super. E’ stato uno dei momenti più difficili della mia vita quando ho cambiato coach. Dovermi sedere a quattr’occhi con un uomo che per me aveva fatto tantissimo e dirgli che non avremmo più lavorato insieme è stato devastante”, ha detto Jacobs. “A me piace vivere anche fuori dall’atletica, svagarmi, bere un bicchiere di vino. Però mi ero mischiato troppo con un ambiente che non era il mio: sfilate, feste e tv. Non andava bene. Per ritrovare me stesso dovevo andare dall’altra parte del mondo, in un posto dove nessuno mi conoscesse. Il primo mese mi sono martellato con una domanda: continuavo a correre per dovere o perchè volevo? Ho pensato di smettere. Ma poi ho ritrovato il feeling”, ha aggiunto il campione azzurro.

“I Giochi? Esser favorito mi carica: sia di energia sia di responsabilità. Non vado a Parigi per partecipare ma per vincere. Ai miei bimbi, che sono rimasti in Florida, ho detto: ‘Papà promette che correrà forte per vincere le Olimpiadi, così compriamo una casa con la piscinà”, ha spiegato infine Jacosbs.

