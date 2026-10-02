Atletica, Duplantis salterà la stagione indoor 2027

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Il 2027 di Mondo Duplantis inizierà a primavera inoltrata. Con un comunicato diffuso dalla Federatletica svedese, il primatista mondiale dell’asta annuncia che il prossimo anno salterà la stagione indoor, compresi gli Europei in Spagna.

Salterà anche il “Mondo Classic”, con Duplantis che ha bisogno di tirare un po’ il fiato dopo una stagione molto impegnativa, dove ha comunque conquistato l’oro mondiale indoor a Torun, quello europeo a Birmingham oltre ad affermarsi nella prima edizione dell’Ultimate Championship e firmare un nuovo record a Uppsala.

“Prendo questa decisione per dare al mio corpo il recupero e la preparazione di cui ha bisogno, in modo da poter essere al massimo della forma quando tornerò a gareggiare. Il mio obiettivo sarà allenarmi bene e prepararmi per la stagione outdoor 2027, che si estenderà dall’inizio di maggio fino ai Mondiali di metà settembre”, annuncia Duplantis.

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