F1 GP Bahrain, Leclerc firma il miglior tempo del venerdì

KUALA LUMPUR (MALESIA) (ITALPRESS) – Regna l’equilibrio nella prima giornata in pista del Gran Premio del Bahrain, sedicesimo appuntamento stagionale e disputato in Malesia a causa del conflitto in Medio Oriente. A differenza di quanto previsto, niente pioggia a Sepang in entrambe le sessioni di prove libere. Buona parte delle scuderie hanno concentrato il loro lavoro sul passo gara, visto il pesante degrado delle gomme registrato sia al mattino che al pomeriggio.

Tra time attack e long run il più in palla è sembrato essere Max Verstappen (Red Bull), ultimo vincitore del Gp della Malesia nel 2017. L’olandese ha chiuso in testa le FP1 e al quarto posto le FP2, mettendo in mostra un ottimo passo gara, inferiore solamente a quello di George Russell, in fiducia dopo il successo nel Gp dell’Azerbaijan. Il britannico, molto costante nella simulazione gara, non è riuscito a mettere insieme un buon giro secco terminando le FP2 in ottava piazza a quasi mezzo secondo da Verstappen. All’esordio assoluto in Malesia, il leader del Mondiale Andrea Kimi Antonelli non ha impressionato né nelle FP1 e né nelle FP2. Il pilota bologna ha terminato quinto nella prima sessione e settimo nella seconda, risultato leggermente più appannato del compagno di scuderia.

Ferrari in corsa e nel lotto delle scuderie che si giocheranno la pole position. In piste dove il consumo gomme è elevato, la SF26 solitamente si comporta bene, sia sul giro secco che in gara. Meglio Charles Leclerc di Lewis Hamilton, sei volte a podio (una vittoria nel 2014) in dieci partecipazioni nel Gp di Malesia dal 2007 al 2017. Il monegasco, quarto nelle FP1, si prende le FP2 fermano il cronometro sul tempo di 1’37″528, appena davanti la Red Bull di Isack Hadjar e la McLaren di Lando Norris. Hamilton, più attivo nelle prove di long run ma un filo indietro rispetto a Leclerc, è sesto nelle FP1 e quinto nelle FP2 intorno ai due decimi di ritardo dal compagno di box.

“Dobbiamo mantenere serenità nel team ed è la nostra priorità in questo momento. Il rapporto con i miei superiori è ottimo e siamo in contatto diretto. Noi vogliamo sempre fare di più, ma questo vale per me come per tutti sulla griglia”: queste le parole del team principal Ferrari, Frederic Vasseur, che non vuol sentire parlare delle polemiche degli ultimi giorni intorno alla casa di Maranello e al suo ruolo.

Più in difficoltà McLaren, che si attiva nel finale della seconda sessione di prove libere mettendo insieme due buoni time attack con Norris e Piastri, fuori dalla top ten nelle FP1 e rispettivamente terzo e sesto nelle FP2. Domani si torna in pista: a precedere le qualifiche (alle 10 italiane) ci sarà l’ultima sessione di libere (alle 6.30); mentre domenica alle 9 è previsto il semaforo verde del Gran Premio del Bahrain.

I MIGLIORI TEMPI DELLE PROVE LIBERE

1^ sessione

1. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’37″520

2. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’37″903

3. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’38″303

4. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’38″367

5. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’38″580

6. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’38″590

7. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1’38″715

8. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’39″106

9. Arvid Lindblad (Gbr) Racing Bulls in 1’39″197

10. Nico Hulkenberg (Ger) in 1’39″211

2^ sessione

1. Charles Leclerc (Mon) Ferrari in 1’37″520

2. Isack Hadjar (Fra) Red Bull in 1’37″627

3. Lando Norris (Gbr) McLaren in 1’37″665

4. Max Verstappen (Ned) Red Bull in 1’37″785

5. Lewis Hamilton (Gbr) Ferrari in 1’37″833

6. Oscar Piastri (Aus) McLaren in 1’37″899

7. George Russell (Gbr) Mercedes in 1’38″020

8. Andrea Kimi Antonelli (Ita) Mercedes in 1’38″060

9. Liam Lawson (Nzl) Racing Bulls in 1’38″496

10. Pierre Gasly (Fra) Alpine in 1’38″588

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).