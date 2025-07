Atlante raggiunge le mille stazioni di ricarica installate nel Sud Europa

MILANO (ITALPRESS) – Atlante, una delle principali reti di ricarica rapida e ultra-rapida per veicoli elettrici (EV) nel Sud Europa e orgoglioso membro della Spark Alliance, annuncia un traguardo importante: sono ora attive 1.000 stazioni di ricarica per veicoli elettrici in Italia, Francia, Spagna e Portogallo.

Questo risultato conferma la crescita rapida di Atlante e il suo impegno nel fornire una rete di ricarica premium e ad alte prestazioni, capace di soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei conducenti di veicoli elettrici. Con oltre 3.500 punti di ricarica distribuiti strategicamente in tutta la regione, Atlante consente una mobilità elettrica transfrontaliera fluida, supportata da tecnologie all’avanguardia e alimentata al 100% da energia rinnovabile.

Dall’inaugurazione della sua prima stazione in Piemonte nell’ottobre 2021, Atlante non ha mai smesso di investire nella mobilità elettrica, sostenendo la transizione verso l’energia pulita e utilizzando tecnologie innovative. Ogni stazione della rete Atlante è progettata per offrire soluzioni di ricarica avanzate e adeguate al contesto specifico in cui si trova, che sia un centro urbano, un hub commerciale, un tratto autostradale o una zona residenziale. L’azienda si concentra sulla ricarica rapida e ultra-rapida e, laddove possibile, integra sistemi di accumulo e impianti fotovoltaici per garantire prestazioni elevate e sostenibilità ambientale.

“Raggiungere le mille stazioni non è solo un numero: è un traguardo per Atlante.Un risultato condiviso da tutti gli Atlanters, frutto di oltre tre anni di lavoro intenso, caratterizzati da ostacoli e successi. Si tratta soprattutto di un’ulteriore prova del nostro impegno a guidare il cambiamento verso una mobilità a zero emissioni in Europa,” ha dichiarato Stefano Terranova, CEO di Atlante.

“Costruire stazioni all’avanguardia con un livello di affidabilità tra i più alti del settore è stato, e continua a essere, un pilastro della nostra missione. Oggi aggiungiamo sfide ancora più stimolanti, a partire dal mettere la nostra tecnologia al servizio dei clienti, fino a trasformare le nostre stazioni in risorse per la rete elettrica. Da questo traguardo, il nostro viaggio prosegue con passione e rinnovata energia”.

Per celebrare il risultato, Atlante ha inaugurato una nuova stazione flagship a Milano, in Via Gentile (all’angolo con Viale Stephenson). Il sito offre una gamma completa di capacità di ricarica, fino a 300kW in modalità ultra-rapida, con la possibilità in futuro di integrare il sistema di accumulo di energia proprietario EnergyArk, sviluppato dalla capogruppo di Atlante, TCC Group Holdings. Racchiuso in Cemento Ultra Performante (UHPC), l’EnergyArk garantisce sicurezza e prestazioni operative eccezionali. La sua struttura resistente al fuoco e alle esplosioni, unita a un sistema antincendio di emergenza incorporato, offre un livello di protezione senza pari rispetto alle soluzioni convenzionali, rafforzando l’impegno di Atlante verso l’innovazione, la resilienza e la responsabilità ambientale.

L’intera area della stazione è stata decorata con un design speciale ispirato alle Green Gems, simbolo del programma fedeltà myAtlante Tribe, per celebrare questo importante traguardo. In Italia, Atlante conta oggi oltre 1.400 punti di ricarica attivi, tra cui siti iconici come il Foody – Mercato Agroalimentare Milano, CityLife e i principali aeroporti nazionali: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa e Torino. L’azienda si prepara inoltre a lanciare otto nuove stazioni ultra-rapide sulle autostrade italiane per conto di ASPI, ciascuna dotata di pensiline fotovoltaiche e sistemi di accumulo per supportare la rete.

In Francia, Atlante prosegue l’espansione grazie a partnership di rilievo con realtà come Groupe Le Duff, Groupe Duval e Klépierre, in siti strategici come l’Odysseum a Montpellier e la città di Istres, offrendo nel contempo anche stazioni di ricarica rapida sulla rete autostradale Vinci Autoroutes. In Portogallo sono già attivi circa 1.000 punti di ricarica, integrati nei centri urbani, nelle catene di grande distribuzione come Pingo Doce, e completamente interoperabili con la rete nazionale Mobi.e tramite l’app myAtlante.

La Spagna segue con stazioni installate in supermercati Aldi, location premium come Marina Vela a Barcellona, e altri siti dotati di sistemi di accumulo a supporto della rete elettrica. Guardando al futuro, Atlante si appresta ad aggiungere un nuovo Paese alla propria rete: la Svizzera.

Le prime stazioni di ricarica rapida saranno attivate nei prossimi mesi, segnando un passo strategico verso una presenza europea sempre più ampia.Per celebrare il traguardo delle 1.000 stazioni di ricarica attive nel Sud Europa, Atlante ha lanciato una promozione estiva[1] speciale, riservata esclusivamente ai membri della myAtlante Tribe, il programma fedeltà che premia i conducenti di veicoli elettrici con Green Gems per ogni kWh ricaricato tramite l’app myAtlante o la carta RFID.

Le Green Gems possono essere convertite in voucher e riscattate istantaneamente per ottenere sessioni di ricarica future. Dal 16 luglio al 31 agosto, nell’ambito della promozione estiva di Atlante, i membri della myAtlante Tribe riceveranno il doppio delle Green Gems per ogni sessione di ricarica effettuata presso una stazione Atlante in Italia, Francia o Spagna, sbloccando così il doppio delle ricompense e accelerando l’accesso ai vantaggi.

È l’occasione perfetta per i viaggi estivi o gli spostamenti quotidiani. Inoltre l’app myAtlante include ora oltre 1.700 stazioni di ricarica aggiuntive della Spark Alliance, tra cui Ionity, Fastned ed Electra. A partire da venerdì 25 luglio, sarà possibile accumulare Green Gems anche presso queste stazioni di ricarica rapida.

Con questa promozione estiva, i conducenti di veicoli elettrici riceveranno 10 Green Gems per ogni kWh ricaricato presso le stazioni Atlante e 5 Green Gems per ogni kWh ricaricato presso le stazioni Spark Alliance, tutti riscattabili per future sessioni di ricarica sulla rete Atlante. Durante il periodo promozionale, gli utenti potranno richiedere gratuitamente la carta RFID Atlante direttamente tramite l’app myAtlante. La carta verrà spedita direttamente a casa, offrendo ulteriore comodità e la possibilità di accumulare Green Gems in tutte le stazioni visualizzate nell’app, comprese quelle dei partner Spark Alliance.

