NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Hawks e Lakers ai playoff. Questi i primi due verdetti dopo le gare valide per i play-in Nba disputate nella notte italiana. Atlanta ha battuto 116-105 Miami guadagnandosi la sfida contro i Boston Celtics, mentre gli Heat dovranno fare i conti contro la vincente di Toronto Raptors-Chicago Bulls nella speranza di conquistare il pass. Gli Hawks ne portano sette in doppia cifra e quattro arrivano dalla panchina con i 17 punti di Bey, i 14 di Bogdanovic, i 12 di Okongwu e i 10 di Johnson, ma il miglior realizzatore della squadra è Trae Young che, ai 25 punti, aggiunge 8 rimbalzi e 7 assist. Sono 18 i punti di Murray, 10 quelli di Collins. Ne fa soltanto 4 Clint Capela, am al suo attivo ci sono 21 rimbalzi che contribuiscono al successo degli ospiti. Miami risponde con i 33 punti (dalla panchina) di Kyle Lowry, i 26 Tyler Herro e i 21 (9 gli assist) di Jimmy Butler. Sfiora la doppia doppia Adebayo che chiude con 12 punti e 9 rimbalzi, ma sono gli Hawks a vincere.

Successo sofferto per i Lakers che hanno bisogno dell’overtime per battere Minnesota e accedere al tabellone dei playoff come settima forza e presentarsi così alla sfida con i Memphis Grizzlies. A firmare il successo casalingo dei gialloviola è ancora una volta LeBron James che mette a referto 30 punti, 10 rimbalzi e 6 assist. Doppia doppia pesante anche per un Anthony Davis da 24 punti e 15 rimbalzi, in doppia cifra anche Dennis Schròder (21 punti dalla panchina), Reaves e Hachimura (12 punti a testa).

I Timberwolves, privi dello squalificato Gobert, lottano, chiudono i primi due parziali sul +11, poi si fanno scavalcare, ma riacciuffano i Lakers portandoli al supplementare. In evidenza Karl-Anthony Towns con 24 punti e 11 rimbalzi, ne fa 23 Conley, 14 Prince e c’è anche la doppia da 12 punti e 13 assist di Kyle Anderson. Non basta, ninte da fare per Minnesota che esce sconfitta e adesso deve attendere la vincente dell’altro play-in tra New Orleans Pelicans e Oklahoma City Thunder per sperare ancora.

– foto Image –

(ITALPRESS).

