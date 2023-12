ROMA (ITALPRESS) – Un’Ave Maria per la pace, ovunque nel mondo si combattono guerre, prima del “via” dell’ultima gara podistica del 2023, la “We Run Rome”, nel cuore della città eterna. Su iniziativa di Athletica Vaticana, simbolicamente proprio davanti alla sede della Fao, atlete e atleti – amatori e professionisti – si ritroveranno domenica 31 dicembre, alle 12.30, per un abbraccio che segnerà “la corsa” verso il 2024. Pregando perchè possa essere un anno di pace, anche attraverso l’esperienza sportiva, la più diffusa e popolare espressione culturale che, proprio attraverso fraternità, inclusione e solidarietà, può creare ponti di dialogo aperto. Un minuto insieme, nell’ultimo giorno dell’anno, per la “Preghiera del maratoneta” (tradotta in 37 lingue) e un’Ave Maria per la pace. Secondo le intenzioni di Papa Francesco. A far da “cornice” a questo momento di preghiera – un “Te Deum sportivo”, vissuto nello stile della semplicità – letteralmente in mezzo alla strada, in Largo Porta Capena, ci saranno le bandiere di tutti i Paesi che sventolano davanti alla sede della Fao, l’Organizzazione delle Nazioni Unite che promuove il diritto all’alimentazione per tutti. Con questa proposta, condivisa nello stile della fraternità con le donne e gli uomini di sport, Athletica Vaticana rilancia il suo servizio di testimonianza. Con l’impegno per uno sport per tutti – al “via” ci sarà Sara, 14 anni, con la sua carrozzina spinta da amiche e amici runners – e che abbia a cuore le persone povere e fragili coinvolte insieme con l’Elemosineria apostolica – Dicastero per il servizio della carità, la Fondazione Dispensario pediatrico Santa Marta, la Caritas di Roma, la Comunità di Sant’Egidio, con particolare riferimento alla struttura di accoglienza di Palazzo Migliori, e il Centro per le cure palliative pediatriche dell’ospedale “Bambino Gesù”. Questo stile di servizio – «altrimenti non avrebbe alcun senso l’Associazione sportiva della Santa Sede» dicono atlete e atleti vaticani – nel 2024 sarà condiviso nella quotidianità oltre che nei grandi appuntamenti come i Mondiali di ciclismo, gli Europei di atletica leggera, il Tour “Light of Faith” della squadra di cricket, i tornei di padel. Tutte esperienze per contribuire, anche attraverso lo sport, a costruire la pace.

