Assunzione del personale educativo, l’Anief: “Serve un tavolo specifico”

ROMA (ITALPRESS) – Incontro al ministero dell’Istruzione e del merito in merito alle assunzioni del personale educativo. In vista dell’anno scolastico 2026/2027, il ministero ha autorizzato un contingente di 79 posti per le assunzioni a tempo indeterminato.

Il presidente dell’Anief, Marcello Pacifico, ribadisce ancora una volta la richiesta di “un tavolo specifico, attraverso il quale fare emergere tutte le problematiche della categoria e valorizzare la figura del personale educativo”.

Durante l’incontro, il referente nazionale Anief per il personale educativo, Vittorio Forgione, ha aggiunto: “Si tratta di una richiesta leggermente più alta rispetto allo scorso anno, ma dovuta esclusivamente alle cessazioni. Si continua, quindi, ad assumere in ruolo il personale educativo limitandosi ad applicare il classico turnover, senza considerare il bisogno effettivo”.

“Inoltre, non si è tenuto conto del fatto che in alcune regioni non sono presenti candidati né nelle GAE né nelle Graduatorie di Concorso. Per non perdere i posti di ruolo, si richiede una procedura straordinaria con la ripartizione dei posti residui verso quelle regioni in cui siano presenti candidati. Si auspica l’istituzione di un tavolo ad hoc per il personale educativo, al fine di valutare una volta per tutte l’esigenza di bandire un nuovo concorso ordinario dopo 26 anni, data la necessità di coprire i posti nell’organico di fatto e le graduatorie deserte”, ha concluso.

-Foto IPA Agency-

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