LA SPEZIA (ITALPRESS) – I successi delle ragazze dei Carabinieri e dei ragazzi del Frascati Scherma nelle prove a squadre di fioretto hanno chiuso i Campionati Italiani Assoluti di scherma 2023 a La Spezia. Sulle pedane del PalaMariotti il Centro Sportivo Carabinieri ha vinto il Tricolore per team delle fiorettiste davanti alle Fiamme Gialle. Il quartetto composto da Martina Batini, Martina Sinigalia, Anna Cristino e Benedetta Pantanetti ha conquistato il titolo superando in finale per 45-32 la formazione della Guardia di Finanza schierata con Camilla Mancini, Beatrice Monaco, Serena Rossini e Matilde Molinari. Terzo gradino del podio per l’Aeronautica Militare: la campionessa italiana individuale Francesca Palumbo, Elisabetta Bianchin, Valentina De Costanzo e Carlotta Ferrari, dopo aver perso in semifinale (45-32) dalle Fiamme Gialle, hanno vinto il match per il bronzo con il punteggio di 45-31 sulle Fiamme Oro (Alice Volpi, Erica Cipressa, Vittoria Ciampalini e Giulia Amore), che s’erano viste invece precedentemente sbarrare la strada della finalissima in un match batticuore contro i Carabinieri (finito 45-41 per le portacolori dell’Arma).

Gran finale con il fioretto maschile a squadre che vede svettare sul tetto d’Italia il Frascati Scherma, squadra “civile” grandi firme con l’olimpionico Daniele Garozzo, Carlos Llavador, Guilherme Toldo e Federico Pistorio. Il team frascatano, nell’ultimo e decisivo atto, ha battuto in una sfida-maratona e avvincente le Fiamme Oro di Filippo Macchi, Edoardo Luperi, Francesco Ingargiola e Damiano Di Veroli, quartetto uscito a testa altissima da un assalto concluso 45-41. Medaglia di bronzo per l’Aeronautica Militare: il campione d’Italia individuale Alessio Foconi, Lorenzo Nista, Alessandro Paroli e Pietro Velluti hanno conquistato il podio superando nel match per il terzo posto, con il punteggio di 45-41, il Centro Sportivo Carabinieri (Andrea Cassarà, Alessio Di Tommaso, Tommaso Martini e Damiano Rosatelli).

Si è chiusa così l’edizione 2023 dei Campionati Italiani Assoluti sulle pedane del PalaMariotti, organizzati dal Circolo Scherma La Spezia, che hanno assegnato in tutto 12 titoli nazionali.

I vincitori degli scudetti, a livello individuale, sono stati Rossella Gregorio e Riccardo Nuccio nella sciabola, Mara Navarria e Valerio Cuomo nella spada, Francesca Palumbo e Alessio Foconi nel fioretto, mentre a squadre la sciabola ha incoronato l’Aeronautica femminile e le Fiamme Gialle al maschile, la spada ancora l’Aeronautica tra le donne e le Fiamme Oro tra gli uomini, infine il fioretto che oggi ha visto primeggiare i ragazzi del Frascati Scherma e le ragazze del Centro Sportivo Carabinieri.

E ora, per la scherma italiana, che da giovedì vivrà i Campionati Nazionali Gold e Silver a Brescia, riflettori puntati sugli Europei individuali di Plovdiv in programma da venerdì 16 a domenica 18 giugno.

